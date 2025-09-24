Praxistest: Pixel 10: So schlägt sich Googles neues Smartphone

Vor kurzem hat Google das Pixel 10 an den Start gebracht. Äußerlich hat sich wenig verändert, im Inneren dagegen jede Menge. Im Praxistest zeigt sich wie das alles zusammenkommt.
Google hat vor wenigen Wochen mit dem Pixel 10 sein neuestes Smartphone vorgestellt. Auf den ersten Blick unterscheidet es sich kaum von seinem Vorgänger. Aber gilt das auch für sein Innenleben? Tatsächlich hat sich hier so manches getan: Von einem neuen Prozessor über die tiefer integrierte Gemini-KI bis zu einem bereits von der größten Konkurrenz bekannten Magnetring auf der Rückseite. Wie das in der Praxis alles zusammenfindet.