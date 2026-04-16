Das Medizinische Versorgungszentrum Mind in Stuttgart hat geschlossen – teils ohne die Patienten zu informieren. Diese warten nun auf einen neuen Facharzt und auf ihre Krankenakten.
Manche Patienten standen einfach vor verschlossener Tür. So wie Susanne Bauer, die für ihren Arzttermin bei dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Mind für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie eigens am 8. April aus dem Landkreis Ludwigsburg nach Stuttgart gefahren war. An der Tür habe gestanden, dass die Praxis aus betrieblichen Gründen geschlossen sei.