Pras Michél: Fugees-Mitgründer muss für 14 Jahre ins Gefängnis

Pras Michél, Mitglied der legendären Hip-Hop-Gruppe Fugees, ist zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Musiker wurde zuvor in zehn Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter illegale Wahlkampffinanzierung und unerlaubte Lobbyarbeit.

Das Urteil ist gefallen: Pras Michél (53), bekannt als Mitglied der erfolgreichen Hip-Hop-Gruppe Fugees, muss für 14 Jahre hinter Gitter. Ein Richter verhängte am Donnerstag die Strafe gegen den Musiker, nachdem er bereits im April 2023 in zehn Anklagepunkten schuldig gesprochen worden war. Wie "Billboard" berichtet, folgen auf die Haftstrafe noch drei Jahre Bewährung. Ursprünglich drohten dem 52-Jährigen sogar 22 Jahre Gefängnis. Am 27. Januar des kommenden Jahres soll sich der Musiker den Behörden stellen. Bis dahin bleibt er auf freiem Fuß.

Vorwürfe aus zwei Regierungszeiten Michél wurde unter anderem wegen Verstößen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung während Barack Obamas Wiederwahl 2012 verurteilt. Zudem machte er sich der illegalen Lobbyarbeit für die Trump-Regierung im Jahr 2017 schuldig. Der ursprüngliche Prozess, der drei Wochen dauerte, begann 2023 - vier Jahre nachdem die Anklage 2019 erhoben worden war.

Leonardo DiCaprio sagte als Zeuge aus

Während des Verfahrens sorgte ein prominenter Name für Aufsehen: Hollywoodstar Leonardo DiCaprio trat als Zeuge der Anklage auf. Erst im vergangenen Monat wurde Michél zudem angewiesen, mehr als 64 Millionen Dollar abzugeben. Das Gericht befand ihn schuldig, eine ausländische Kampagne zur Einflussnahme orchestriert zu haben. Ziel war es, die Vereinigten Staaten dazu zu bewegen, Ermittlungen gegen den malaysischen Finanzier Jho Low einzustellen.

"Das ist nicht das Ende seiner Geschichte"

Michél selbst will sich mit dem Urteil nicht abfinden. In einem Interview mit "Variety" nach seiner Verurteilung kündigte er an, Berufung einzulegen: "Ich werde kämpfen und in Berufung gehen, aber es besteht die Möglichkeit, dass ich während des Kampfes ins Gefängnis muss. Das ist einfach die Realität." Seine Sprecherin Erica Dumas zeigte sich in einer Stellungnahme kämpferisch: "Während seiner gesamten Karriere hat Pras Grenzen überschritten. Das ist nicht das Ende seiner Geschichte. Er schätzt die Welle der Unterstützung, während er sich dem nächsten Kapitel nähert."