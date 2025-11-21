Pras Michél: Fugees-Mitgründer muss für 14 Jahre ins Gefängnis

Pras Michél, Mitglied der legendären Hip-Hop-Gruppe Fugees, ist zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Musiker wurde zuvor in zehn Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter illegale Wahlkampffinanzierung und unerlaubte Lobbyarbeit.
Das Urteil ist gefallen: Pras Michél (53), bekannt als Mitglied der erfolgreichen Hip-Hop-Gruppe Fugees, muss für 14 Jahre hinter Gitter. Ein Richter verhängte am Donnerstag die Strafe gegen den Musiker, nachdem er bereits im April 2023 in zehn Anklagepunkten schuldig gesprochen worden war. Wie "Billboard" berichtet, folgen auf die Haftstrafe noch drei Jahre Bewährung. Ursprünglich drohten dem 52-Jährigen sogar 22 Jahre Gefängnis. Am 27. Januar des kommenden Jahres soll sich der Musiker den Behörden stellen. Bis dahin bleibt er auf freiem Fuß.