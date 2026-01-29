Für "Grey's Anatomy" drehten sie einst gemeinsam, eine Reunion vor den Kameras wird es für Patrick Dempsey und Eric Dane aber nicht geben. Der Grund dafür ist die voranschreitende ALS-Erkrankung von Dane.
Patrick Dempsey (60) hat eine neue Serie. In einem Interview erzählt er, dass er für "Memory of a Killer" gerne mit seinem ehemaligen "Grey's Anatomy"-Kollegen Eric Dane (53) gedreht hätte. Zu einer Serien-Reunion der beiden Stars vor der Kamera ist es aber leider nicht gekommen. Der Grund dafür ist Danes ALS-Erkrankung.