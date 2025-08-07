Praktikum bei Frank Nopper: TikToker will als „OB von Stuttgart“ vieles anders machen – echter OB reagiert

In einem provokanten TikTok-Post erklärt Alper Doruk, was er als „OB von Stuttgart“ anders machen würde. Der Clip geht durch die Decke. Jetzt reagiert der echte OB darauf.
Mit viel Fantasie sang einst Rio Reiser davon, was passieren würde, wenn er „König von Deutschland wär’.“ Bei TikTok versetzt sich nun der 25-jährige Alper Doruk in die Rolle des „Königs von Stuttgart“. Sein Post geht durch die Decke. Mit klaren Worten und scharfer Kritik an der Rathauspolitik erreichte er in kurzer Zeit über 250.000 Aufrufe.