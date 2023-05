6 Das alte Gerät hat ausgedient. Foto: Lotus Media

Die Lotus Media GmbH hat das Mediaboard am Pragsattel in luftiger Höhe ausgetauscht. Die Auflösung ist besser und es spart im Vergleich zum Vorgänger-Modell mehr Energie.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Hochbunker am Pragsattel dürfte eines der bekanntesten und markantesten Bauwerke in Stuttgart sein. Da ist sich der Verein Schutzbauten ziemlich sicher. „Im Volksmund wird dieses Bauwerk wegen seiner Werbung der Firma Bosch am Dach ,Bosch-Turm‘ genannt“, sagt der Vorsitzende Rolf Zielfleisch. Doch nicht nur dieses Unternehmen ist an der Heilbronner Straße 239 werbetechnisch präsent.