1 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Unglücksort im Einsatz. Foto: dpa/--

Eine junge Frau ist in Prag in einen rund 15 Meter tiefen Kanalschacht gestürzt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, muss noch geklärt werden.











Im Prager Stadtteil Petrovice ist eine junge Frau in einen rund 15 Meter tiefen Kanalschacht gestürzt. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, musste sie mithilfe von Bergsteiger-Ausrüstung geborgen werden. Sie sei mit multiplen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.