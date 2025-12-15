Präventive Paartherapie: „Am besten hingehen, wenn Sie noch gar keine Probleme haben“

Immer mehr Paare suchen präventive Therapien auf, um ihre Beziehung zu stärken. Warum das sinnvoll ist und was man bei Streits beachten sollte, erklärt ein Experte.
Eine Therapiestunde für Paare, denen es eigentlich gut geht – das wird gerade für jüngere Paare mehr und mehr normal. Der Psychotherapeut Alexander Noyon von der Hochschule Mannheim spricht in dem Zusammenhang eher von Seminaren – „von Therapie spricht man nur, wenn man eine Heilung beabsichtigt“. Und: „Es wäre am besten, solche Seminare aufzusuchen, wenn Sie noch keine Probleme haben.“ Warum, erklärt er im Interview.