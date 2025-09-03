Brustkrebs ist heilbar – wenn er früh erkannt wird. Dr. Sonja Denjean vom Landratsamt Ludwigsburg erklärt Risiken, Vorsorgemethoden und neue Therapieansätze.
Brustkrebs bleibt die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Jährlich erkranken rund 70.000 Frauen und etwa 700 Männer. Jede achte Frau ist statistisch im Laufe ihres Lebens betroffen. Doch die Heilungschancen sind heute besser denn je – vorausgesetzt, die Diagnose erfolgt frühzeitig. Darauf weist Dr. Sonja Denjean vom Gesundheitsdezernat des Landratsamts Ludwigsburg während der Krebspräventionswochen hin.