Präventionsprojekt in Ludwigsburg Hoffnung für Luisa

Von Verena Mayer 31. Januar 2018 - 16:30 Uhr

Frauen, denen der Spaß beim Tanzen vergeht, kann Luisa helfen. Foto: dpa-Zentralbild

Das Präventionsprojekt Luisa wird voraussichtlich doch in Ludwigsburg in starten. An einer Infoveranstaltung der hiesigen Initiatoren hätten mehr Gastronomen teilgenommen, als zunächst befürchtet werden musste.

Ludwigsburg - Das Präventionsprojekt Luisa wird voraussichtlich doch in Ludwigsburg in starten. An einer Infoveranstaltung der hiesigen Initiatoren hätten mehr Gastronomen teilgenommen, als zunächst befürchtet werden musste, teilte der Verein Frauen für Frauen mit. Namen wollte der Verein vorerst keine nennen, aber man sei zuversichtlich, dass Luisa in vorerst mindestens zwei Betrieben Einzug halten darf. In zwei, drei Wochen wisse man mehr.

Luisa soll Frauen in Klubs oder Discos aus brenzligen Situationen helfen. Frauen, die sich mit dem Code „Ist Luisa hier?“ an der Theke melden, signalisieren dem Personal, dass sie bedrängt werden und Hilfe brauchen. Das Projekt wurde im Jahr 2016 vom Frauen-Notruf Münster initiiert. Inzwischen gibt es Luisa in mehr als 1000 Einrichtungen in mehr als 40 Städten. Die teilnehmenden Lokalitäten sind an Plakaten und Aufklebern zu erkennen. Kosten entstehen den Gastronomen keine. Sie müssen lediglich etwas Zeit für die Schulung des Personals investieren.

Bei Luisas Etablierung wird Frauen für Frauen von der Selbsthilfegruppe Wildrose unterstützt. Trotz intensiver Werbung – kontaktiert worden waren 25 Gastronomen – hatte es bis zuletzt so ausgesehen, als bestehe bei ihnen kein Interesse.