Prävention in den Alltag integrieren: Fünf Fakten rund ums Impfen

Infektionskrankheiten lauern im Alltag überall. Doch mit einfachen Mitteln kann man dem entgegenwirken. Diese fünf Fakten sprechen dafür, sich regelmäßig impfen zu lassen.
Infektionskrankheiten lauern überall: Das merken wir gerade jetzt, wenn pünktlich zum Herbstbeginn die krankheitsbedingten Ausfälle wieder stark ansteigen. Doch muss das wirklich so sein, dass sobald die Temperaturen kühler werden, alle flach liegen und krank sind? Das bayerische Gesundheitsministerium hat in München den neuen Masterplan Prävention vorgestellt. Darin wurde ein Fahrplan mit zehn strukturellen Zielen vorgestellt, die die Gesundheit im Freistaat stärken sollen.