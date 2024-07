Ob am Meer, in den Bergen, in der Stadt oder auf dem Land, im Inland oder auch im Ausland – eine Gesundheitsreise kann überall dort stattfinden, wo man abschalten kann. Die Angebote sind vielfältig. Generell gesagt: Gesundheitsreisen sind speziell dafür gedacht, die allgemeine Gesundheit zu stärken.

Was ist eine Gesundheitsreise?

Bei Gesundheitsreisen – auch Präventionsreisen genannt – geht es hauptsächlich darum, etwas zu unternehmen, das dem Körper und der Seele guttut. Das können Fitnessangebote, ein Wellnessprogramm, gesunde Ernährung oder Entspannungstechniken sein. Gesundheitsreisen werden daher meist von Ärzten oder Gesundheitsexperten begleitet.

Wer kann eine Gesundheitsreise machen?

Gesundheitsreisen richten sich nicht nur an kranke Menschen. Es geht darum, Krankheiten vorzubeugen oder den Gesundheitszustand zu verbessern. Eine Gesundheitsreise oder Präventionsreise kann also jeder machen, der etwas für seine Gesundheit tun möchte. Tatsächlich sollen Gesundheitsreisen jedoch nur in Ausnahmefällen mit dem Urlaub kombiniert werden. Sie sind vor allem für Arbeitnehmer gedacht, die nicht an Kursen in ihrem Heimatort teilnehmen können, beispielsweise aufgrund von Schichtarbeit.

Was kostet eine Gesundheitsreise?

Für Gesundheitsreisen gibt es verschiedene Anbieter und Reiseziele. Wer innerhalb Deutschlands reisen möchte, liegt bei den beliebtesten Anbietern zwischen 180 und 240 Euro für ein Vier-Tage-Programm. Eine Woche mit fünf Übernachtungen kostet 245 bis 340 Euro. Präventionsreisen im Ausland sind etwas kostspieliger. Hier können Interessierte mit Preisen von bis zu 2000 Euro für eine Woche mit Halbpension rechnen.

Bezuschusst die Krankenkasse Gesundheitsreisen?

Doch keine Sorge: Gesundheitsreisen werden von den meisten Krankenkassen mit 150 bis 280 Euro bezuschusst. So kann der Eigenanteil je nach Reiseziel und -dauer erheblich sinken. Wer den Zuschuss von der Krankenkasse in Anspruch nehmen möchte, sollte sich vor der Buchung mit der Versicherung in Verbindung setzen. Meist arbeiten die Krankenkassen mit bestimmten Reiseanbietern zusammen. Über manche Kassen kann man den Präventionsurlaub also direkt buchen.

Welche Krankenkassen bieten Gesundheitsreisen an?

Fast jede deutsche Krankenkasse bietet Gesundheitsreisen an. Manche bezuschussen den gesamten Aufenthalt, andere zahlen wiederum nur die Gesundheitskurse, an denen man im Urlaub teilnimmt. Kosten für Anreise, Übernachtung und Verpflegung müssen selbst bezahlt werden. Manche Krankenkassen gehen offen mit dem Thema Gesundheitsreise um, andere bewerben es bewusst nicht. Wer Interesse an einer Gesundheitsreise hat, sollte sich daher immer zuerst bei der eigenen Krankenkasse informieren.

Wie läuft eine Gesundheitsreise ab?

Während der Gesundheitsreise finden mindestens zwei Gesundheitskurse statt. Diese sollen helfen, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln und beizubehalten. Dazu zählen beispielsweise Ernährungsberatung, Nordic Walking, Rückentraining, Massagen oder Schwimmbadbenutzung. Um den Zuschuss der Krankenkasse zu erhalten, sollte man während der Gesundheitsreise an 80 Prozent der gebuchten Kurse teilnehmen. Der Rest der Reise kann nach Belieben gestaltet werden.