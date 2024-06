Prävention beim TSV Affalterbach: Schutzzone für Kinder – eine Herzenssache

1 Ein Banner macht den Einsatz des TSV Affalterbach für den Kinderschutz sichtbar. Foto: privat

Beim TSV Affalterbach kümmern sich gleich vier Kinderschutzbeauftragte um das Thema Prävention Sexualisierter Gewalt (PSG) und sind Ansprechpartner bei möglichen Grenzüberschreitungen. Angestoßen wurde das Projekt von Vorstandsmitglied Dirk Dietz.











Wenn man in das Büro der Geschäftsstelle des TSV Affalterbach kommt, springen einem gleich die beiden Maskottchen der Württembergischen Sportjugend (WSJ) Hoppel (ein Hase) und Bürste (ein Igel) ins Auge, die in Plüschform auf dem Fenstersims sitzen. Kinder erfahren in diesem Verein eine besondere Wertschätzung und vor allem einen besonderen Schutz. Seit Herbst 2021 ist der Club Pilotverein der WSJ für das Mini-Sportabzeichen.