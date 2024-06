Präsidium VfB Stuttgart: Elf Fragen, elf Antworten – so ticken die Bewerber

1 Andreas Grupp (links) und Bertram Sugg wollen beide ins VfB-Präsidium Foto: Baumann/Wolfgang List

Bei der jährlichen Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart am 28. Juli werden zwei Kandidaten für den vakanten Posten im Präsidium des Vizemeisters zur Wahl stehen. Wir haben Andreas Grupp und Bertram Sugg je elf Fragen gestellt.











In einem Monat steht die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart an (28. Juli, 11 Uhr, Porsche-Arena). Vier Wochen also, die die zwei Bewerber für den vakanten Posten im VfB-Präsidium nun nutzen können, um Werbung in eigener Sache zu betreiben. Andreas Grupp, Manager bei Aldi Süd, und Dr. Bertram Sugg, Produktentwickler bei Bosch, wollen beide ins VfB-Präsidium, um es gemeinsam mit Claus Vogt und Rainer Adrion zu komplettieren.