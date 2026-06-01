Präsidentschaftswahlen: Kolumbien erlebt, was Deutschland bevorsteht

Es war eine denkwürdige Wahlnacht. Sie könnte zeigen, was Demokratien bevorsteht, wenn die Ränder immer stärker und die Kräfte der Mitte immer schwächer werden.
Den Ton am Abend setzte zunächst Linkspopulist Ivan Cepeda, der mit 40,9 Prozent als Zweitplatzierter des ersten Wahlganges der Präsidentschaftswahlen über die Ziellinie ging. Vielleicht war es der Enttäuschung geschuldet, dass der in den Umfragen eigentlich als Favorit geltende ehemalige Kommunist Cepeda die Fassung verlor, seinen Kontrahenten übelst beschimpfte und als „rechtsextremen Faschisten“ brandmarkte.