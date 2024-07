Präsidentschaftswahl in Venezuela: Lateinamerikas Schicksalswahl

1 Amtsinhaber Nicolas Maduro tanzt während eines Wahlkampfauftritts. Foto: dpa/Jeampier Arguinzones

Der Urnengang am Sonntag in Venezuela entscheidet nicht nur über die Zukunft des Landes, sondern auch darüber, ob eine der größten Migrationsbewegungen weltweit gestoppt werden kann.











Link kopiert



Auf Wahlkampfreise ging Edmundo Gonzalez (74) zuletzt nur noch mit eigenen Lebensmitteln. Der Kandidat der Opposition für die anstehenden Präsidentschaftswahlen am Sonntag in Venezuela wollte niemanden mehr in Gefahr bringen. Denn wenn Gonzalez oder die starke große Frau der Opposition, Maria Corina Machado, auf ihren Wahlkampfreisen in einem Hotel, Restaurant oder Café Halt machten, hatte das für deren Gastgeber fatale Konsequenzen: Ihr Lokal wurde von der politischen Polizei des Landes geschlossen.