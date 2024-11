Präsidentschaftswahl in Rumänien: Marcel Ciolacu führt knapp vor extrem Rechtem Calin Georgescu

1 Sozialdemokrat Marcel Ciolacu (Mitte) hat laut Befragungen die meisten Stimmen bei der Präsidentschaftswahl erhalten – dabei allerdings keine absolute Mehrheit errungen. Foto: AFP/ANDREI PUNGOVSCHI

Bei der Präsidentenwahl in Rumänien wird der Sozialdemokrat Ciolacu laut Hochrechnungen Erster, verfehlt aber die absolute Mehrheit. Auf Platz zwei kommt überraschend der extrem Rechte Georgescu.











Bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien liegt Marcel Ciolacu von der Sozialdemokratischen Partei (PSD) laut Nachwahlbefragungen vorn. Der Sozialdemokrat kam in der ersten Wahlrunde am Sonntag demnach auf rund 23 Prozent der Stimmen. Er würde demnach am 8. Dezember in einer Stichwahl gegen den überraschend zweitplatzierten extrem rechten Kandidaten Calin Georgescu antreten.