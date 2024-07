Präsidentschaftswahl in den USA: Prominenter Demokrat fordert Biden zu Verzicht auf Kandidatur auf

Präsidentschaftswahl in den USA

1 Der demokratische US-Politiker Adam Schiff fordert Präsident Biden auf, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/IMAGO/Jack Gruber

Der prominente Demokrat Adam Schiff fordert Biden auf, auf eine erneute Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten zu verzichten. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Parteimitglied dies fordert.











Als bislang prominentester Vertreter der Demokratischen Partei hat der Kongressabgeordnete Adam Schiff am Mittwoch US-Präsident Joe Biden zum Verzicht auf seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit aufgefordert. In einer Erklärung für die „Los Angeles Times“ appellierte Schiff an den 81-jährigen Biden, „den Staffelstab weiterzugeben“. Er habe „ernsthafte Zweifel“ daran, dass Biden seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump besiegen könne. Schiff ist eines der einflussreichsten Mitglieder der Demokraten.