10 Engagiert im Wahlkampf: Der 50-jährige Claus Vogt will am Sonntag VfB-Präsident werden. Foto: Baumann

Am Sonntag wird beim VfB Stuttgart ein neuer Präsident gewählt. Claus Vogt oder Christian Riethmüller – das ist nun die Frage? Vor der Entscheidung positioniert sich Claus Vogt zu wichtigen Themen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Claus Vogt und Christian Riethmüller treten an diesem Sonntag (13 Uhr) in der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart als Präsidentschaftskandidaten an. Nach fünf Wochen Wahlkampf machen die beiden Unternehmer vor der Entscheidung in der Schleyerhalle noch einmal ihre Positionen deutlich. Wir haben beiden Kandidaten unabhängig voneinander die gleichen Fragen gestellt. Hier Claus Vogts Antworten.