10 Bernd Wahler, Wolfgang Dietrich und Erwin Staudt (v.l.n.r.) standen an der Spitze des VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann

Am Sonntag ist es soweit: Die VfB-Mitglieder entscheiden unter anderem darüber, wer der neue Präsident wird. Aus diesem Anlass haben wir einen Blick auf die VfB-Präsidenten der letzten 60 Jahre geworfen.

Stuttgart - Nach dem Debakel der letzten Mitgliederversammlung im Juli diesen Jahres, als eine Wlan-Panne den Rücktritt des damaligen VfB-Präsidenten Wolfgang Dietrich einleitete, hofft der VfB nun auf einen harmonischeren Ablauf an diesem Sonntag. Abgestimmt wird unter anderem über die Besetzung des seither nicht besetzten Präsidentenamtes.

Lesen Sie hier: Was die VfB-Mitglieder am Sonntag zu bestimmen haben

Man spürt das Verlangen von Fans und Verantwortlichen, die Mitgliederversammlung am Sonntag endlich über die Bühne zu bringen. Dies unterstreicht auch Thomas Hitzlsperger beim Redaktionsinterview. Der Meister von 2007, der das Amt des Sportvorstands und des Vorstandsvorsitzenden in Personalunion ausübt, sagte, er freue auf eine enge Zusammenarbeit mit dem am Sonntag gewählten neuen Präsidenten, egal wer es am Ende dann sein werde.

Ein Blick in die Vergangenheit reicht jedoch um festzustellen, dass dieses Amt kein leichtes ist. Wir erinnern in der Bildergalerie an die letzten zehn Amtsinhaber.