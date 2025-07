Präsidentin gegen AfD-Fraktion: Aras verbannt rechte Influencer aus Landtag

1 Droht der AfD mit dem Hausrecht: Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Grüne Foto: dpa

Extremistische Umtriebe im Parlament? Das wollte Präsidentin Aras verhindern. Sie drohte Gästen der AfD mit einem Hausverbot. Die Fraktion wich aus – zunächst.











Eine Veranstaltung der AfD-Fraktion mit rechten Influencern hat hinter den Kulissen des Landtags schwere Turbulenzen ausgelöst. Weil der Verfassungsschutz vor drei der dort angekündigten Teilnehmer warnte, war Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) im Vorfeld aktiv geworden: Sie drohte der AfD mit einem Hausverbot für die drei Referenten, mit einer Sperrung von Räumen im Landtag oder mit einem kompletten Verbot der Veranstaltung im Parlament. Die Fraktion verzichtete daraufhin auf eine Veranstaltung mit den Dreien im Landtag und verlegte den „Influencer Day“ am vorigen Samstag an einen anderen Ort. Zugleich erhob sie schwere Vorwürfe gegen Aras und kündigte rechtliche Schritte an.