Präsidentenwahl: US-Demokratin Pelosi bedauert späten Rückzug Bidens

1 Einst vereint in trauter Dreisamkeit: Vizepräsidentin Harris, Präsident Biden und Parlaments-Frontfrau Pelosi. (Archivbild) Foto: Saul Loeb/Pool AFP via AP/dpa

Ist Joe Biden zu spät aus dem Rennen ums Weiße Haus ausgestiegen? In seiner Partei sind etliche Kritiker davon überzeugt. Eine mächtige Strippenzieherin sinniert über verpasste Chancen.











Link kopiert



Washington - Aus Sicht der einflussreichen Demokratin Nancy Pelosi wäre die Niederlage ihrer Partei bei der US-Präsidentenwahl mit einem früheren Rückzug von Amtsinhaber Joe Biden womöglich zu verhindern gewesen. "Wäre der Präsident früher ausgestiegen, wären vielleicht andere Kandidaten ins Rennen eingestiegen", sagte die ehemalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in einem Podcast der "New York Times", der am Samstag ausgestrahlt werden soll. Auszüge des Interviews wurden schon vorab veröffentlicht.