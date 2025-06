Präsidentenwahl: Sieg für Polens Anti-Europäer

1 Karol Nawrocki wird neuer Präsident von Polen, das ist keine gute Nachricht für die Europäische Union. Foto: AFP/Wojtek Radwanski

Der Rechtsnationalist Karol Nawrocki wird neuer Präsident in Warschau. Das ist keine gute Nachricht für die EU – und für die Ukraine, kommentiert Knut Krohn.











Der kühle Glückwunsch aus Brüssel an den Wahlgewinner in Polen wird begleitet von einer deutlichen Mahnung. „Wir sind zusammen alle stärker in unserer Gemeinschaft des Friedens, der Demokratie und Werte“, schreibt Ursula von der Leyen an den zukünftigen Präsidenten Karol Nawrocki. Die EU-Kommissionschefin erinnert ihn damit an die Fundamente der Union, die der Rechtsnationalist während des erbittert geführten Wahlkampfes immer wieder in Frage gestellt hat. In Brüssel läuten aus gutem Grund die Alarmglocken, denn die Abstimmung wird Auswirkungen weit über die Landesgrenzen hinaus haben.