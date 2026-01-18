Präsidentenwahl in Portugal: Erfolg für Rechtspopulisten zeichnet sich ab

Der rasante Aufstieg der Rechtspopulisten sorgt in Portugal für Aufsehen. Die Wahl des Präsidenten droht die Sorgen vieler zu verstärken. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen.
Der Rechtspopulist André Ventura hat bei der Präsidentenwahl in Portugal nach Medienprognosen die Stichwahl am 8. Februar erreicht. Nach einer Erhebung des als sehr zuverlässig geltenden Fernsehsenders RTP erhielt Ventura am Sonntag zwischen 20 und 24 Prozent der Stimmen. Demnach kam er auf Platz zwei hinter Antonio José Seguro von der sozialdemokratisch orientierten Sozialistischen Partei (PS). Andere Medien hatten ähnliche Zahlen.