Präsidentenwahl in den USA: Putin unterstützt angeblich Harris im US-Wahlkampf

1 Kremlchef Wladimir Putin unterstützt im US-Wahlkampf angeblich Kandidatin Kamala Harris. Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Washington beklagt immer wieder, dass Moskau sich in die Wahlen in den USA einmische. Nun erklärt Kremlchef Putin, warum er Kandidatin Kamala Harris unterstützt.











Link kopiert



Wladiwostok (dpa) – Vor der Präsidentenwahl in den USA hat Kremlchef Wladimir Putin seine angebliche Unterstützung für Kandidatin Kamala Harris erklärt. Die US-Politikerin habe so ein ausdrucksstarkes und "ansteckendes Lachen", das zeuge davon, dass für sie alles gut sei, sagte Putin beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok am Pazifik.