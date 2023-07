1 Seit dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich ist der Präsidentenstuhl beim VfB Stuttgart verwaist Foto: Baumann

Ein ehemaliger Rektor, eine Persönlichkeitstrainerin, ein Buchhändler und ein Unternehmer – die vier Kandidaten, die Präsident beim VfB Stuttgart werden möchten, haben einen höchst unterschiedlichen beruflichen Hintergrund. Hier stellen wir sie vor.









Stuttgart - Aus zehn mach vier – von den ursprünglichen Kandidaten, die Präsident beim VfB Stuttgart werden wollen, haben es vier in die engere Vorauswahl geschafft. Am 7. November will der Vereinsbeirat ein Duo benennen, das sich den Mitgliedern am 15. Dezember zur Wahl stellt. Nach der Ausbootung von Guido Buchwald und dem Rückzug von Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klopfer geht nun ein weithin unbekanntes Quartett ins Rennen, das sich einen Mantel des Schweigens umgehängt hat. Aus „Loyalität gegenüber dem Vereinsbeirat und den anderen Kandidaten“ wolle er sich erst dann äußern, wenn er es in die Endauswahl schaffen sollte, erklärte Martin Bizer. Christian Riethmüller und Susanne Schosser halten sich zu ihren Ambitionen ebenfalls bedeckt, Claus Vogt hatte seine Kandidatur schon vor längerer Zeit publik gemacht. Bislang ist Folgendes über die Vier bekannt: