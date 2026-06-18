Präsidenten: Merkel überraschend bei Einweihung von Obama-Museum

Der frühere US-Präsident lädt zur Einweihung seines Präsidentenmuseums. Mit dabei sind jede Menge Prominente – und auch ein vertrauter Ehrengast aus Deutschland.
Chicago - Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist überraschend zur Einweihung des Museums des früheren US-Präsidenten Barack Obama in Chicago gekommen. Mit ihr auf der Bühne waren auch andere ehemalige Regierungschefs, etwa der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau und der italienische Ex-Premierminister Matteo Renzi. Merkel bekam stehenden Beifall der geladenen Gäste.