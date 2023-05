1 Claus Vogt ist der neue Präsident des VfB Stuttgart – und will viel bewegen. Foto: Baumann

Claus Vogt hat am Tag nach seiner Wahl sein Amt als Präsident des VfB Stuttgart angetreten. Er hat viel vor – aber was lässt sich auch umsetzen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Auf seine erste Dienstreise als Präsident des VfB Stuttgart verzichtete Claus Vogt. Das Zweitligaspiel der Weiß-Roten beim SV Darmstadt 98 fand am Montag ohne den 50-jährigen Unternehmer statt, der sich am Tag zuvor auf der Mitgliederversammlung knapp gegen Christian Riethmüller durchgesetzt hatte. Vogt wollte gleich ein Zeichen dafür setzen, dass er sich als Clubchef im Hintergrund sieht und schaute die Partie auf der Couch. Im Dienste des VfB war Vogt dennoch unterwegs am Montag.