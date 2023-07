1 Präsident Matthias Müller berät gut 500 Sportvereine im Kreis Ludwigsburg. Foto: /BeLa Sportfoto

Der Sportkreis Ludwigsburg feiert am 22. Juli sein 75-Jahr-Jubiläum. Ein Gespräch mit dem Präsidenten Matthias Müller über Breitensport und Spitzensport, über die selbst ernannte Sportstadt Ludwigsburg und über fehlende Sportstätten.









Gut gelaunt kommt Matthias Müller an diesem heißen Spätnachmittag im Sommer zu dem vereinbarten Treffen am Neckarufer fürs Interview. Der Präsident des Sportkreises Ludwigsburg, 1967 in Ludwigsburg geboren hat ein Faible fürs Wasser, er geht oft schwimmen – allerdings weniger im Neckar. Am Freitag, 22. Juli, feiert Müller mit vielen Vereinsvertretern die Gründung des Sportkreises vor 75 Jahren.