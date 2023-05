1 Die Maske ist in den Klassenzimmern nicht mehr verpflichtend. Foto: dpa/Matthias Balk

Der Präsenzunterricht in den Schulen des Rems-Murr-Kreises ist offenbar gut angelaufen. Das jedenfalls konstatieren einige Verantwortliche. Doch die neuen Freiheiten bereiten auch Sorgen.









Rems-Murr-Kreis - In Nikolais Klasse in einem Schorndorfer Gymnasium dürfen seit Montag alle auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verzichten, ein etwas komisches Gefühl ist das für viele aber noch immer. Monatelang haben die Schülerinnen und Schüler im Rems-Murr-Kreis den Unterricht nur via Webcam oder schriftlich „genossen“, dann kamen einzelne Gruppen unter erheblichen Abstands- und Hygienevorkehrungen zum Zuge – und nun: Vollversammlung ohne Vermummungsgebot? Wie funktioniert das unter Nach-wie-vor-Pandemiebedingungen?