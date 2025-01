Präsentation in Ludwigsburg: Winzergruppe Junges Schwaben im Reithaus

1 Die fünf Winzer von Junges Schwaben Foto: /Picasa

Die Winzergruppe Junges Schwaben mit zwei Wengertern aus dem Remstal präsentiert sich am Sonntag im Ludwigsburger Reithaus.











Link kopiert



Am Sonntag, 9. Februar, ist die Winzergruppe Junges Schwaben – darunter Jochen Beurer (Stetten) und Sven Ellwanger (Großheppach) – zu Gast im Reithaus in Ludwigsburg. Von 11 bis 18 Uhr präsentieren sie dort ihre neue Kollektion an sogenannten Signaturweinen – diejenigen also, die den Charakter ihres Portfolios prägen. Die Signaturweine der Winzergemeinschaft „Junges Schwaben“, so heißt es in einer Mitteilung des Vereins Remstal Tourismus, „gehören seit über 20 Jahren zu den am meisten beachteten Produkten württembergischer Weinkunst“. Sie gelten, so die Mitteilung weiter, „als herausragende Spitzenqualitäten dieser vielfach ausgezeichneten Winzer“.