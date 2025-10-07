Präsentation bei royalem Auftritt: Prinzessin Sofia von Schweden wagt optische Veränderung

Prinzessin Sofia von Schweden hat sich eine optische Veränderung gegönnt. Bei der Einweihung einer Skulptur in Stockholm präsentierte sich die 40-Jährige mit deutlich erblondeter Haarfarbe.
Am Montag stand für Prinzessin Sofia von Schweden (40) ein besonderer Termin an: Gemeinsam mit Ehemann Prinz Carl Philip (46) enthüllte sie die Skulptur "Start des kleinen Mädchens" des Künstlers Peter Linde im neu restaurierten Brunnspark auf der Stockholmer Halbinsel Djurgården. Der Park liegt nur wenige Gehminuten von der Villa Solbacken entfernt, dem Zuhause des Paares. Via Instagram teilten die Royals Aufnahmen von dem Termin mit der Öffentlichkeit.