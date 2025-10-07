Präsentation bei royalem Auftritt: Prinzessin Sofia von Schweden wagt optische Veränderung

Prinzessin Sofia von Schweden hat sich eine optische Veränderung gegönnt. Bei der Einweihung einer Skulptur in Stockholm präsentierte sich die 40-Jährige mit deutlich erblondeter Haarfarbe.

Am Montag stand für Prinzessin Sofia von Schweden (40) ein besonderer Termin an: Gemeinsam mit Ehemann Prinz Carl Philip (46) enthüllte sie die Skulptur "Start des kleinen Mädchens" des Künstlers Peter Linde im neu restaurierten Brunnspark auf der Stockholmer Halbinsel Djurgården. Der Park liegt nur wenige Gehminuten von der Villa Solbacken entfernt, dem Zuhause des Paares. Via Instagram teilten die Royals Aufnahmen von dem Termin mit der Öffentlichkeit.

Sofia sorgte bei dem Termin vor allem mit einer neuen Frisur für Aufsehen. Ihre lange braune Mähne, die über Jahre ihr Markenzeichen war, zieren im unteren Teil nun deutlich sichtbare blonde Strähnen. Während die Prinzessin in der Vergangenheit ihr Haar mal offen, mal hochgesteckt oder als Pferdeschwanz trug, blieb sie ihrem dunklen Grundton stets treu. Zuletzt hatte sie jedoch bereits feine Highlights gesetzt, doch nun ging sie noch einen Schritt weiter: Dicke blonde Strähnen ziehen sich durch die unteren Längen.

Stilsicherer Auftritt des royalen Paares

Bei der Parkeinweihung präsentierte sich das royale Paar gewohnt stilsicher. Prinz Carl Philip erschien im klassischen dunkelblauen Anzug ohne Krawatte, während Sofia einen eleganten dunkelbraunen Mantel über einem passenden Oberteil trug. Dazu kombinierte die vierfache Mutter einen knöchellangen Rock in herbstlichem Orange, den sie bereits bei früheren Anlässen getragen hatte. Spitze Pumps rundeten den Look ab. Ihre Haare fielen ihr im Mittelscheitel über die Schultern und ließen so die neue Farbe besonders gut zur Geltung kommen.

Carl Philip und Sofia plauderten laut übereinstimmenden Medienberichten bestens gelaunt mit Besucherinnen und Besuchern.

Seltener Auftritt nach Babypause

In den vergangenen Monaten hatte sich die 40-Jährige weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und dem Familienleben mit ihrer im Februar 2025 geborenen Tochter Ines gewidmet. Ab und zu zeigt sie sich jedoch wieder bei einer Veranstaltung. Das kleine Mädchen ist das vierte Kind von Sofia und Carl Philip, die seit Juni 2015 verheiratet sind.