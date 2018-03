Daimler, Porsche und Co. Autobauer stocken Prämien für die Mitarbeiter auf

Von Harry Pretzlaff 21. März 2018 - 16:00 Uhr

Weil das Geschäft in der Autoindustrie gut läuft, erhalten die Beschäftigten für 2017 hohe Extra-Zahlungen. Die meisten Unternehmen zahlen höhere Prämien als im vergangenen Jahr.





Stuttgart - In der deutschen Autoindustrie läuft es rund, davon profitieren auch die Mitarbeiter. Die meisten Unternehmen haben die Sonderzahlungen gegenüber dem Vorjahr aufgestockt, mehrere Unternehmen zahlen für das vergangene Jahr Rekordprämien. Als letzter Autobauer hat Porsche am Mittwoch bekanntgegeben, wie hoch der Bonus ausfällt. Die Mitarbeiter erhalten eine Extra-Zahlung von bis zu 9656 Euro, die sich aus einer Erfolgsbeteiligung für das vergangene Jahr und einem Jubiliäumsbonus zusammensetzt, weil vor 70 Jahren die Serienproduktion der Marke startete. Der Stuttgarter Sportwagenbauer zahlt damit deutlich mehr als die anderen Hersteller. An zweiter Stelle nach Porsche liegt BMW. Ein Facharbeiter erhält im Schnitt 8509,50 Euro. Hinzu kommen 945,50 Euro für die betriebliche Altersvorsorge.

Daimler zahlt die höchste Prämie der Firmengeschichte

Daimler zahlt für 2017 eine Erfolgsbeteiligung von 5700 Euro nach 5400 Euro im Vorjahr. Dies ist laut Daimler die höchste Ergebnisbeteiligung der 130-jährigen Firmengeschichte. Es war zugleich das erfolgreichste Jahr von Daimler. Bei dem etwas schwächelnden Autobauer Audi erhalten die Facharbeiter 4770 Euro nach 3150 Euro im Vorjahr. Die Beschäftigten der Konzernmutter VW kassieren nach einem Rekordjahr 4100 Euro.

Die Zulieferer sind weniger spendabel

Deutlich weniger spendabel als die Autohersteller sind in der Regel die Zulieferer. Der Bietigheim-Bissinger Lackieranlagenhersteller Dürr zahlt wieder 2750 Euro, ein Bosch-Mitarbeiter in der Produktion mit einer mittleren Gehaltsgruppe und zwanzig Jahren Betriebszugehörigkeit erhält 2080 Euro, so viel wie nie. Im Vorjahr waren es 1940 Euro. Beim Getriebehersteller ZF erhalten die Mitarbeiter an den deutschen Standorten 1480 Euro und 15 Euro extra für jedes Jahr Betriebszugehörigkeit. Bei Conti gibt es 1141 Euro. In einer ganz anderen Liga spielt der Ulmer Schmierstoffhersteller Liqui Moly, wo die Mitarbeiter eine Prämie von 11 000 Euro erhalten.