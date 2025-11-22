PR-Kampagnen in der Autoindustrie: Früher war bei Mercedes und VW alles besser – auch die Werbung

Die Zeiten, in denen die PR-Kampagnen der deutschen Autohersteller mutig und kreativ waren, sind vorbei. Warum nur hat die Branche ihren Witz verloren?
Eine Wüste wie aus dem Bilderbuch, eine staubige Sandpiste, am Rand ein einsamer Baum mit einer Krähe in der verdorrten Krone. Der Vogel macht große Augen, als sich ein Auto nähert. Schnitt. Darin sitzen ein junges Paar, der Mann am Steuer eines Golf II GTI , während die Frau auf dem Beifahrersitz schläft. Plötzlich quietscht irgendetwas im Innenraum. Weil sich der Fahrer einfach keinen Reim auf die Geräuschquelle machen kann, stoppt er an einer einsamen Tankstelle, deren Betreiber das Problem mit seiner Ölkanne beheben will. Nach langer Suche stellt sich heraus, dass es der leicht schwingende Ohrring der schlafenden Frau ist, der das Quietschen erzeugt. Mit einem zahnlosen Lachen träufelt der Tankwart einen Tropfen Öl auf das Schmuckstück. Geräuschlos geht die Fahrt weiter – mit der Einblendung: „VW. Da weiß man, was man hat.“