PR-Gag?: Will Smith deutet Matrix-Rolle an und stiftet Verwirrung

Ein Post von Will Smith auf Instagram hat in den vergangenen Tagen für Verwirrung gesorgt - darin deutete der Schauspieler ein Beteiligung am neuen "Matrix"-Film an. Dazu wird es aber wohl nicht kommen - gemeint war ein ganz anderes Projekt.

Will Smith (56) hat seine Fans und Follower in den sozialen Medien mit seinem neuesten Post ordentlich veralbert und für maximale Verwirrung gesorgt. In dem Reel, das der Schauspieler am Montag gepostet hat, deutet er an, dass er Teil des nächsten "Matrix"-Films werden könnte.

Das Video schreibt in Anlehnung an die berühmte Filmreihe mit Keanu Reeves (60) in Computerschrift: "1997 haben die Wachowskis Will Smith die Rolle des Neo in 'Matrix' angeboten. Er lehnte ab. Er entschied sich für 'Wild Wild West' in dem Glauben, dass diese Rolle besser zu ihm passen würde. Die Frage ist: Wie wäre die Matrix mit Will als Neo gewesen?" Anschließend geht der Text in zwei einzelne Sätze über: "Wach auf, Will..." und "Die Matrix hat dich..."

Kaum verwunderlich haben die meisten Follower diese Ankündigung als Hinweis darauf verstanden, dass Smith, der die Rolle des Neo damals tatsächlich abgelehnt hatte, im fünften Teil von "Matrix", der tatsächlich gerade bei Warner in der Mache ist, mitspielen wird. Aber zu früh gefreut: Das Branchenmagazin "Deadline" will bereits erfahren haben, dass dies nicht der Fall ist.

Stattdessen: Neues Musik-Projekt von Will Smith

Stattdessen wollte Smith mit dem kryptischen Post angeblich ein neues musikalisches Projekt anteasen, heißt es weiter. Das letzte Album des Musikers, "Lost and Found", war 2005 erschienen. Seine letzte Single, "You Can Make It", kam vergangenes Jahr heraus. In welchem Zusammenhang die neue Musik mit "Matrix" stehen könnte, ist noch nicht bekannt.

Blickt man in die Kommentare von Smiths Post, dürfte der "Men In Black"-Star aber froh sein, dass er nur Musik und keine "Matrix"-Beteiligung angekündigt hat. Dort scheinen sich die Fans laut des beliebtesten Kommentars einig zu sein: "Sorry, du bist ein brillanter Schauspieler. Aber es hätte keinen besseren als Keanu für diese Rolle gegeben."