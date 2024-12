1 Möglicherweise Deutschlands erste Bundespräsidentin: Barbara Schöneberger. Foto: imago/Future Image / Hein Hartmann

In einem Interview bezeichnet sich Powerfrau Barbara Schöneberger als hauptberuflichen Familienmenschen - und erstaunt mit ehrgeizigen politischen Ambitionen.











Link kopiert



Am 28. November moderierte Star-Entertainerin Barbara Schöneberger (50) die Verleihung des "Deutschen Kita-Preises 2024" in Berlin. In einem anschließenden Interview sprach sie über ihre eigenen Erfahrungen als zweifache Mutter - und ihre Träume von einflussreichen politischen Ämtern.