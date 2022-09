Was kostet das Laden einer Powerbank?

Wer Smartphone und andere Gadgets gerne unterwegs lädt, der benötigt eine Powerbank. Aber wie viel kostet das Laden einer Powerbank?















Nicht immer reicht eine Handyladung für einen ganzen Tag aus. Powerbanks sind dann im Alltag praktische Begleiter. Wer viel unterwegs ist, der kann mit Hilfe einer Powerbank Gadgets, wie Handy, Tablet, Kopfhörer und Co sogar mehrmals laden. Welche Kosten beim Laden einer Powerbank entstehen, sehen Sie hier.

Was kostet es, eine Powerbank zu laden?

Wenn man in etwa wissen will, was das Laden der eigenen Powerbank kostet, benötigt man für eine genaue Rechnung die beiden folgenden Werte:

Wattstunden (Wh)

Strompreis (je kWh)

Den Strompreis bekommt man in der Regel vom eigenen Stromanbieter. Deutschlandweit beträgt dieser nach einer aktuellen Strompreisanalyse des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) im Durchschnitt etwa 37,3 Cent je Kilowattstunde.

Angabe von mAh ungeeignet zur Berechnung

Bei den Wattstunden-Angaben (Wh) der Powerbanks wird es allerdings undurchsichtig, da die Hersteller die "Kapazität" fast immer nur in den ungenauen Milliampere-Stunden (mAh) angeben. Dieser Wert ist deswegen ungenau, da er je nach Spannung (Volt) eine andere Kapazität in Wattstunden ergibt. Unpraktisch zur Berechnung der Stromkosten ist das vor allem deswegen, weil die Volt-Angaben der Hersteller oft angepasste Volt-Werte sind, welche sich auf die transformierten Werte der unterschiedlichen Eingangs- und Ausgangsspannungen beziehen.

Je 10.000 mAh etwa 37 Wh (bei üblichen Powerbanks)

Bedingt durch die günstige Bauweise bzw. der Verwendung der einzelnen Akkus im Inneren haben handelsübliche Powerbanks in der Regel eine Spannung von 3,7 Volt. Das macht etwa 37 Wh je 10.000 mAh. Berechnen lassen sich die Wattstunden durch folgende Formel: (mAh * V) / 1.000 = Wh (einen Onlinerechner finden Sie hier.

Beispielrechnung: Kosten für Powerbank-Ladung etwa 2 bis 3 Cent

Die meisten Powerbanks werden von den Herstellern mit Werten zwischen 10.000 bis 27.000 mAh angegeben. Größere Powerbanks sind selten, da Fluggesellschaften die Größe in der Regel auf maximal 100 Wh begrenzen, was meist etwa 27.000 mAh sind. Die Ladekosten werden nun wie folgt berechnet:

Wh / 1.000 * Strompreis in Euro = Ladekosten

Am Beispiel der durchschnittlichen Stromkosten und einer Powerbank mit 20.000 mAh ergibt sich folgende Rechnung und Ladekosten:

74 / 1000 * 0,3730 = 0,027602 Euro

Fazit: Kosten für Powerbank laden

Bei den aktuellen durchschnittlichen Strompreisen kostet das Laden einer handelsüblichen Powerbank etwa 2 bis 3 Cent. Wenn Sie die Kosten Ihrer Powerbank selbst berechnen möchten, benötigen Sie die Wattstunden. Angaben hierzu werden von den Herstellern allerdings nur in seltenen Fällen gemacht. Mit der obigen Formel können Sie anhand der angegebenen Milliamperestunden und der Spannung (meist 3,7) die Wattstunden berechnen.