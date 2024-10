Power of Women-Event: Kate Beckinsale zieht im Ballett-Look alle Blicke auf sich

1 Kate Beckinsale wurde in ihrem rosa Ensemble zum Mittelpunkt des Abends. Foto: getty/Gregg DeGuire / WireImage

Kate Beckinsale begeisterte bei einem Event in Los Angeles mit einem komplett rosafarbenen Look. Mit ihrem Ballett-inspirierten Kleid war sie der Hingucker auf dem roten Teppich der "Power of Women"-Veranstaltung in Los Angeles.











Kate Beckinsale (51) hat sich auf dem "Power of Women"-Event der Zeitschrift "Variety" und des Senders "Lifetime" am Donnerstag in einem rundum rosafarbenen Look präsentiert. Ihr trägerloses Kleid aus zartrosa Satin mit Schnürdesign und zweigeteiltem Ballonrock erinnerte an ein elegantes Ballett-Outfit und zog auf dem roten Teppich in Los Angeles alle Blicke auf sich.