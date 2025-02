Potenzialtest als letzte Chance: Vater hadert mit Realschule – „Abwertung, die der Junge nicht verdient hat“

1 Üben für den direkten Weg zum Abitur: An den Gymnasien im Land wird am Dienstag der Potenzialtest geschrieben. Foto: dpa/Andreas Arnold

Viertklässler, die ohne die entsprechende Empfehlung aufs Gymnasium wollen, müssen heute den Potenzialtest schreiben. Wir haben mit einem Vater aus der Region Stuttgart darüber gesprochen, warum er seinen Sohn angemeldet hat.











Link kopiert



Das Zeugnis kann sich sehen lassen: fünf Zweien, eine Drei in Französisch, in Deutsch eine Drei plus und in Mathe eine Zwei bis Drei. Doch für eine Gymnasialempfehlung reichen diese Noten nicht. Dafür braucht es in Mathe und Deutsch einen Durchschnitt von 2,5 oder besser. Eine Familie aus der Region Stuttgart empfindet das als bitter. Sie hat unserer Redaktion ihre Geschichte erzählt, möchte aber nicht mit Namen genannt werden, um den Sohn zu schützen. Er sei traurig, sagt der Vater, die Situation belaste ihn. In der Klasse werde jetzt darüber geredet, wer aufs Gymnasium komme und wer nicht. Dass er eine Realschulempfehlung erhalten habe, sei „eine Abwertung, die der Junge nicht verdient hat“.