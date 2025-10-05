In wenigen Tagen erscheint das posthume Album "Mut zur Liebe" von AnNa R. Nach dem viel zu frühen Tod der Sängerin erinnern sich zu diesem Anlass einige ihrer Weggefährten daran, wie die Ex-Rosenstolz-Frontfrau im Privatleben war.

Der überraschende Tod der ehemaligen Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (1969-2025) sandte im März Schockwellen durch die deutsche Musik- und Kulturlandschaft. Von 1991 bis 2012 feierte sie bekanntermaßen gemeinsam mit Peter Plate (58) gigantische Erfolge mit unvergesslichen Hits wie "Liebe ist alles".

Schon einige Monate nach dem Tod von AnNa R. wurde publik, dass ein posthumes Album erscheinen soll, das die Musikerin, die mit bürgerlichen Namen Andrea Neuenhofen hieß, größtenteils noch zu Lebzeiten fertiggestellt hatte. Gegenüber der "Bild"-Zeitung sprachen jetzt zwei Freunde der Sängerin über dieses Projekt - und darüber, wie AnNa R. im ganz normalen Alltagsleben war.

"Wer wird Millionär?" und leckeres Essen

"AnNas Lieblingssendung im TV war 'Wer wird Millionär?'", berichtet etwa ihr langjähriger Manager Frank Wiedermann im Gespräch. Bei der von Günther Jauch (69) moderierten Quizshow habe sie immer "begeistert mitgeraten".

Daneben habe es AnNa R. geliebt, ihre Freunde mit leckerem, selbstgekochten Essen zu verwöhnen. "Bei AnNa ging es eigentlich immer lustig zu. Sie hatte einen besonderen Humor, den wir mit ihr teilten", sagt AnNa R.s Musikproduzent und Kreativparnter Manfred "Manne" Uhlig über gemeinsame, zurückliegende Zeiten.

Album "Mut zur Liebe" erscheint im Oktober

Das posthume Album von AnNa R. trägt indes den so sehr nach Rosenstolz klingenden Titel "Mut zur Liebe", den sie laut Medienberichten noch selbst festgelegt hat. "Die ersten Song-Ideen entstanden im Frühjahr 2024. AnNa hatte dieses kreative Feuer in sich", so Uhlig. Fertig produziert und gemischt wurde der Tonträger in den Wochen nach ihrem Tod, wie die "Bild"-Zeitung schon im Mai berichtete.

Ihren Tod haben AnNa R.s engste Freunde noch lange nicht verarbeitet. "Wenn wir ihre Musik hören, ist AnNa für uns so lebendig, dass wir nicht glauben können, dass sie nicht mehr da ist", so Manfred Uhlig im Gespräch mit dem Boulevardblatt.

Am 10. Oktober wird "Mut zur Liebe" im Handel erhältlich sein.