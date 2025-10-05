In wenigen Tagen erscheint das posthume Album "Mut zur Liebe" von AnNa R. Nach dem viel zu frühen Tod der Sängerin erinnern sich zu diesem Anlass einige ihrer Weggefährten daran, wie die Ex-Rosenstolz-Frontfrau im Privatleben war.
Der überraschende Tod der ehemaligen Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (1969-2025) sandte im März Schockwellen durch die deutsche Musik- und Kulturlandschaft. Von 1991 bis 2012 feierte sie bekanntermaßen gemeinsam mit Peter Plate (58) gigantische Erfolge mit unvergesslichen Hits wie "Liebe ist alles".