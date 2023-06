Postfilialen in Böblingen

1 Derzeit hakt es in Sachen Post in Böblingen. Foto: dpa/Martin Gerten

Seit die Post-Partnerfiliale am Herdweg geschlossen hat, wird der Kiosk am Postplatz regelrecht überrannt. Dort muss die Betreiberin teils die Paketannahme verweigern, weil ihr Lager überquillt. Was unternimmt die Post?









Wer seine Päckchen und Pakete bislang im Kiosk am Herdweg 84 im Böblinger Ortsteil Tannenberg verschickt hat, der muss nun weitere Wege in Kauf nehmen. Das Schreibwaren-, Zeitschriften-, Lotto- und Tabakgeschäft, in dem die Postdienste bisher angeboten worden waren, hat seit Ende Februar geschlossen. Dabei liegt die Eröffnung durch den Betreiber Südkiosk Betriebs GmbH nur ein Jahr zurück; zuvor hatte lange Zeit Heike Groß das Geschäft geführt.