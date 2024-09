Posten-Poker in Brüssel: Die EU-Kommission wird zum Zankapfel

Posten-Poker in Brüssel

1 Ursula von der Leyen beweist bei der Besetzung des Führungspersonals der EU-Kommission nicht immer eine glückliche Hand. Foto: AFP/NICOLAS TUCAT

Ursula von der Leyen will am Dienstag die Namen der Kommissare präsentieren, doch daraus könnte nichts werden. Das liegt nicht nur an Slowenien.











Bei den Sozialdemokraten in Brüssel herrscht dicke Luft. Sie fühlen sich von der konservativen Mehrheit im Europaparlament politisch überfahren und von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen missachtet, von „Demütigung“ ist die Rede. Ausgangspunkt für den Ärger sind die Nominierungen für die Kommissare in der EU-Kommission. René Repasi, Vorsitzender der Europa-SPD, spricht in diesem Zusammenhang von „schlechtem Stil“.