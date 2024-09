Postbank schränkt Service weiter ein: Warum in drei Postfilialen kein Geld mehr abgehoben werden kann?

Seit über 25 Jahren gibt es die Postfiliale in der Cannstatter Martha-Schmidtmann-Straße. Bei ihr kann künftig keine Geld mehr abgehoben werden, auch nicht in Neugereut und Stammheim.

Bislang konnten Kunden bei Ralf Frühwald in der Postfiliale an der Martha-Schmidtmann-Straße Bargeld abheben, ein Girokonto eröffnen und Überweisungen abgeben. Das geht ab dem 25. September nicht mehr, erklärt der Filialleiter. „Das trifft viele Rentner hart“, sagt Frühwald. Zu ihm kommen viele Ältere, auch mit Rollator, um ihre Rente auszahlen zu lassen. Die Postbank habe die Dienstleistungen gekündigt. „Wir sind eine der längsten Postfilialen in Stuttgart, die noch alle Geschäfte gemacht hat“, sagt Frühwald. Alle Postdienste bleiben bei ihm. Die Postbankdienstleistungen hätte er auch gerne weitergemacht. Er hat keine Abnahme der Kundenzahlen festgestellt.

Postbank stellt weniger Nachfrage in Postfilialen fest

Die Postbank erklärt auf Nachfrage , dass die Postbank in einem Teil der Partnerfilialen der Deutschen Post einfache Bankdienstleistungen anbietet. Regelmäßig werde das Netz der Partnerfilialen auf Kundenverkehr, Produktnutzung und Kosten überprüft. Wie ein Sprecher der Postbank erklärt, würden Kunden ihre Bankgeschäfte zunehmend online durchführen, der Anteil bargeldloser Zahlung steige und Kunden würden die Bankdienstleistungen in den Filialen weniger stark nachfragen. Deshalb hat die Postbank entschieden, in den Partnerfilialen der Deutschen Post Bankdienstleistungen ab Ende 2025 nicht mehr anzubieten. Weitere Filialen sind betroffen: Bei den Partnerfiliale der Deutschen Post in Neugereut, Marabusstraße 35, sei das Aus für den 1. Oktober geplant, bei der Partnerfiliale in Stammheim, Marco-Polo-Weg 4, am 23. Oktober.

„Die kostenlose Bargeldversorgung ist weiterhin möglich“, so der Sprecher. Er verweist auf den Verbund der Cash Group, zu der die Postbank mit der Deutschen Bank, Commerzbank und HypoVereinsbank gehört. Den Kunden der Postbank stünden alle Geldautomaten der Cash Group-Banken samt den teilnehmenden Shell-Tankstellen, kostenlos zur Verfügung.

Neben Bad Cannstatt auch Neugereut und Stammheim betroffen

Abheben über Bankautomaten der Cash Group möglich

Geldautomaten und andere Einzelhändler als Alternativen

In der Umgebung der Partnerfiliale in der Martha-Schmidtmann-Straße 7 bieten auch Einzelhändler den Cash Back-Bargeldservice an wie Penny, Martha-Schmidtmann-Straße 9, Netto, Memmingerstraße 20, Lidl, Hofener Straße 126 und Rossmann, Badstraße 9. Einen Geldautomat, an dem Kunden der Postbank kostenlos Geld abheben können, gibt es bei der Deutschen Bank in der König-Karl-Straße 51, auch an der Shell-Tankstelle in der Neckartalstraße 300. Hier bekommen Kunden bis zu 1000 Euro täglich.

Überweisungen per Girobriefumschlag versenden

Überweisungsträger können Kunden künftig mit einem Girobriefumschlag an die Kontoführung der Postbank schicken. Dieser Service ist bei einigen Kontomodellen nicht im Preis inbegriffen. Außer dem Online-Banking bietet die Postbank auch das kostenlose Telefonbanking an. Dafür reicht ein gewöhnliches Telefon. Die nächstgelegene Filiale der Postbank mit Vollsortiment, SB-Bereich und Beratung rund um das Thema Geld ist in der Bahnhofstraße 27-29 in Bad Cannstatt.

Weitere Infos zu Filialen der Postbank und Partnerfilialen der Deutschen Post in Stuttgart gibt es unter www.postbank.de/filialen und unter www.postbank.de/geldautomaten.