Nach dem Aus im Leo-Center kehrt die Postbank nach Leonberg zurück. Am Marktplatz gibt es ab Juli eine Beratungsfiliale – ohne Post- und DHL-Dienstleistungen.

Ende August 2024 hatte die Leonberger Postbank-Filiale mit DHL-Shop im Leo-Center infolge der Karstadt-Schließung den Standort in der Neuen Stadtmitte aufgegeben. Schon zu dieser Zeit hatte ein Sprecher der Postbank versichert, dass man einen neuen Standort in Leonberg suche, es dort allerdings keine Post- oder DHL-Dienstleistungen mehr geben solle. „Dieser Standort ist nun gefunden, die Postbank wird Anfang Juli ihre neu gestaltete Beratungsfiliale am Marktplatz 1 eröffnen“, so ein Postbank-Sprecher. „Bis dahin werden der Kundenraum und die Beratungsräume der Filiale ebenso wie der Selbstbedienungsbereich modernisiert“. Bis zum Jahr 2001 hatte an dieser Stelle in Leonbergs Altstadt die Deutsche Bank ihre Geschäftsräume.

Die Postbank konzentriere sich dort künftig ausschließlich auf die persönliche Beratung rund um das Thema Geld. „Ein zentraler Servicepoint ist dann die erste persönliche Anlaufstelle in der Beratungsfiliale. Hier können Termine vereinbart, Adressänderungen vorgenommen oder Konten eröffnet werden. Der Servicepoint bietet einen digitalen Ausweis-Scanner und ein sogenanntes Signpad für digitale Unterschriften. Dadurch wird die Legitimation erleichtert und Prozesse werden vereinfacht“, so der Unternehmenssprecher.

Kunden informieren sich im Lounge-Bereich

Neu geplant sei eine Postbank Lounge, die im Kundenraum eingerichtet werde. „Das ist eine Multifunktionszone, in der Kundinnen und Kunden sich auf einem großen Bildschirm Informationen rund um das digitale Banking, zu Produkten und Services anschauen und sich beraten lassen können. Die Lounge dient dem Austausch, auch Kundenveranstaltungen können hier stattfinden, etwa zu allgemeinen Finanzthemen.“ Das Kassengeschäft werde hingegen im Filialraum nicht angeboten. „Für Ein- und Auszahlungen stehen unseren Kunden die Geldautomaten im Selbstbedienungsbereich der Filiale zur Verfügung“, sagt der Sprecher. Wie bei anderen Banken auch sei die Filiale wochentags geöffnet.

In dem Zeitraum von 2008 bis 2012 hatte die Deutsche Post ihre Anteile an der Postbank schrittweise an die Deutsche Bank verkauft. Mit dem Abschluss dieses Verkaufs im Februar 2012 war die Postbank keine Tochtergesellschaft der Deutschen Post mehr. Heute firmiert die Deutsche Post AG als DHL Group. Die Postbank selbst ist mittlerweile eine direkte Niederlassung der Deutsche Bank AG. Beide, sowie Commerzbank und HypoVereinsbank, gehören zur Cash Group. Damit stehen den Kunden der Postbank alle Geldautomaten der Cash Group Banken kostenlos zur Verfügung.

Manche Filialen bieten weiterhin Postdienstleistungen an

Die Post betreibt seit Jahren keine eigenen Filialen mehr, sondern arbeitet mit Partnern zusammen. Der größte davon ist die Postbank, die zur Deutschen Bank gehört. In rund 200 ihrer Filialen wird die Postbank auch künftig Postdienstleistungen anbieten. Allerdings konzentriert sie sich bundesweit in rund 120 Standorten mit den Beratungsfilialen auf ihr Kerngeschäft als Bank und die persönliche Beratung – so auch in der Filiale in Leonberg.