Nach dem Aus im Leo-Center kehrt die Postbank nach Leonberg zurück. Am Marktplatz gibt es ab Juli eine Beratungsfiliale – ohne Post- und DHL-Dienstleistungen.
Ende August 2024 hatte die Leonberger Postbank-Filiale mit DHL-Shop im Leo-Center infolge der Karstadt-Schließung den Standort in der Neuen Stadtmitte aufgegeben. Schon zu dieser Zeit hatte ein Sprecher der Postbank versichert, dass man einen neuen Standort in Leonberg suche, es dort allerdings keine Post- oder DHL-Dienstleistungen mehr geben solle. „Dieser Standort ist nun gefunden, die Postbank wird Anfang Juli ihre neu gestaltete Beratungsfiliale am Marktplatz 1 eröffnen“, so ein Postbank-Sprecher. „Bis dahin werden der Kundenraum und die Beratungsräume der Filiale ebenso wie der Selbstbedienungsbereich modernisiert“. Bis zum Jahr 2001 hatte an dieser Stelle in Leonbergs Altstadt die Deutsche Bank ihre Geschäftsräume.