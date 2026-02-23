Postbank-Aus in Waiblingen: Waiblingen verliert seine Postbank-Filiale – mit gravierenden Folgen

Die Postbank-Filiale in Waiblingen schließt bald ihre Türen. Was bedeutet das für die Kunden, und wie wird das Gebäude in der Mayenner Straße künftig genutzt?

﻿ Wer dieser Tage die Filiale der Postbank in der Mayenner Straße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) betritt, merkt schnell: Die Zeichen stehen auf Abschied. Leere Regale, wo zuvor Büro- und Schreibwaren wie Kuverts, Luftpolstertaschen, Klebeband, Paketschnur und Versandkartons lagerten. Noch kann man hier von Montag bis Samstag Briefe und Pakete versenden und abholen, Briefmarken kaufen oder Bargeld am Schalter oder Automaten abheben und einzahlen. Doch in einigen Wochen gehen hier die Lichter aus, auch Geldautomaten wird es keine mehr geben. Ein Grund ist laut Postbank die sinkende Nachfrage nach stationären Angeboten.

Als konkretes Schließdatum nennt ein Sprecher der Postbank den 14. April. Das Ende der Postbankfiliale bringt Änderungen sowohl für Bankkunden als auch für Kunden der Deutschen Post mit sich. Denn mit dem Auszug der Postbank wird es an diesem Standort auch keine Postfiliale mehr geben. Briefmarken zu kaufen, Expresssendungen zu verschicken oder Pakete aufzugeben, ist ab Mitte April also ebenfalls nicht mehr möglich.

„Die Postbank und die Deutsche Post/DHL sind seit vielen Jahren zwei verschiedene Unternehmen, die im Rahmen eines Kooperationsvertrages zusammenarbeiten“, teilt der Postbank-Sprecher mit. Die Deutsche Post betreibe seit den 1990er Jahren keine eigenen Filialen mit eigenem Personal mehr. Beim Team in der Mayenner Straße handelt es sich um Beschäftigte der Postbank, die auch Post- und Paketdienstleistungen der Deutschen Post anbieten.

Die nächste Postbank-Filiale ist künftig in Stuttgart

Mögliche spätere Nutzungen des rund 6000 Quadratmeter großen Areals an der Mayenner Straße werden derzeit untersucht. Foto: Gottfried Stoppel

Betriebsbedingte Kündigungen schließe die Postbank aus, heißt es: „Alle Kundenberater werden unverändert beschäftigt, in anderen Filialen oder einem der Regionalen Beratungscenter, die wir für die Beratung per Video und Telefon aufbauen. Mit den anderen Mitarbeitenden suchen wir das Gespräch.“ Teils seien auch Instrumente wie Altersteilzeit oder Abfindungen denkbar.

„Für Fragen rund um das Thema Geld steht das Team der Postbank Filiale in der Bahnhofstraße 27 in Stuttgart zur Verfügung“, teilt das Unternehmen mit. Dort könnten Kunden auch Bargeld ein- und auszahlen sowie Überweisungen vornehmen. Neben den Filialen könne die Kundschaft sich auch die Beratung per Video und Telefon nutzen. Informationen dazu gibt es unter www.postbank.de/beratungscenter. Außer dem Online-Banking bietet die Postbank das kostenlose Telefonbanking an, dafür genügt ein gewöhnliches Telefon.

Zudem können Postbankkunden Geldautomaten der Cash Group Banken gratis nutzen oder kostenlos Geld am Automaten der Sparda Bank, Bahnhofstraße 40, sowie im Briefzentrum, Ziegeleistraße 6, abheben. Mit dem „Bargeld-Code“ der Postbank-App kann man bei Einzelhändlern ohne einen Einkauf bis zu 999,99 Euro am Tag abheben oder einzahlen. Folgende Geschäfte machen in Waiblingen mit:

Rossmann, Bahnhofstraße 5

dm-Drogeriemarkt, Marktgasse 5

Penny, Winnender Straße 30

NKD, Bahnhofstraße 24

dm-Drogeriemarkt, Ruhrstraße 5

Rewe Neustadt, Neustadter Hauptstraße 135

Rewe Hegnach, Oeffinger Straße

Neue Postfiliale eröffnet am 10. März

Für Brief-, Paket- und Expresssendungen eröffnet am 10. März eine neue Postfiliale im Geschäft „Die Kiosk Ecke“ in der Bahnhofstraße 47, teilt ein Sprecher der Deutschen Post mit. Weitere Postfilialen gibt es beispielsweise in der Blumenstraße 39, in der Zwerchgasse 5, der Ruhrstraße 5 und am Danziger Platz 6.

Was geschieht nach dem Auszug der Postbank aus dem Gebäude in der Mayenner Straße 63, dessen Eigentümerin die Kreisbaugesellschaft Waiblingen ist? Dazu teilt die Pressestelle des Landratsamtes Folgendes mit: „Das Briefverteilzentrum sowie die Büroräume sind weiterhin von der Post in Nutzung, der Mietvertrag für diese Flächen läuft unverändert bis Mitte 2028. Die frei werdenden Räume im Erdgeschoss wird die Post selbst bespielen und nutzen.“

Bereits jetzt nutzt die Rems-Murr-Kreis-Immobilien-Management GmbH Büroflächen in den Obergeschossen des Gebäudes. Nach aktuellem Stand werde dieses in seiner bestehenden Form erhalten bleiben, heißt es, mögliche spätere Nutzungen des rund 6000 Quadratmeter großen Areals würden momentan untersucht. Derzeit sei nicht absehbar, ob die Post über das Jahr 2028 hinaus Bedarf an der Nutzung des Areals habe. „Hierzu stehen Gespräche noch aus. Ein Verkauf der Fläche ist aktuell ebenfalls nicht vorgesehen.“