Postagentur in Rutesheim: Trickdiebe erbeuten fünfstelligen Betrag

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Trickdiebe haben in Rutesheim einen hohen Geldbetrag erbeutet. Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde bereits vergangene Woche am Mittwoch, 19. Juni, der Inhaber einer Postagentur in der Seestraße Opfer der Betrüger. Gegen 12.15 Uhr betraten zunächst zwei unbekannte Männer die Agentur und verwickelten den alleine anwesenden Inhaber in ein Gespräch und lenkten ihn so ab. Währenddessen betrat ein dritter Mann den Laden und konnte unbemerkt in einen Nebenraum gelangen. Dort entwendete er Bargeld in fünfstelliger Höhe und verließ anschließend gemeinsam mit den beiden anderen Männern die Postagentur.