Eine neue Blitzersäule in der Eisenbahnstraße soll die Fahrradstraße schützen. Doch der Landesdatenschutzbeauftragte sieht darin einen Verstoß gegen Grundrechte.
Sie blitzt und blitzt – Autos, Busse, Lieferwagen, aber offenbar wahllos auch Fußgänger und Radfahrer. Das erzählen sich zumindest die Taxifahrer am Bad Cannstatter Bahnhof. Irgendwem ist jetzt offenbar der Kragen geplatzt. Vermutlich schon am vergangenen Wochenende hat irgendwer das Glas vor dem Objektiv der neuen Blitzeranlage in der zur Fahrradstraße umgewidmeten Eisenbahnstaße eingeschlagen. Die Anlage sei außer Betrieb, das Ordnungsamt habe Anzeige erstattet, sagte der Stadtsprecher Sven Matis.