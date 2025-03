Post Malone und Justin Timberlake kommen: Von Rock am Ring bis Wacken: Diese Stars spielen auf den Festivals

Die Temperaturen steigen und der Frühling hält in Deutschland langsam aber sicher Einzug. Bald verwandeln sich auch wieder viele Wiesen, Flugplätze und Olympia-Stadien in temporäre Musik-Metropolen. Von den legendären Bühnen des Rock am Ring bis zu den schlammigen Gefilden des Wacken Open Air - die deutsche Festivallandschaft präsentiert sich 2025 wieder mit hochkarätigen Line-ups. Metalheads, Indie-Fans und Elektro-Enthusiasten können sich auf eine Saison voller musikalischer Höhepunkte freuen. Das sind die Top-Acts der diesjährigen Festival-Saison.

Rock am Ring/Rock im Park

Die beiden Zwillingsfestivals Rock am Ring am Nürburgring und Rock im Park in Nürnberg warten vom 6. bis zum 8. Juni mit absoluten Top-Acts auf. Die insgesamt rund 145.000 Fans können sich unter anderem auf Superstars wie Slipknot, Rise Against, Bring Me the Horizon, Korn, Falling in Reverse, The Prodigy, K.I.Z., Kontra K oder Sleep Token freuen. Flankiert werden die Main-Acts von zahlreichen bekannten Künstlern aus sämtlichen Musik-Genres wie Feine Sahne Fischfilet, Weezer, Bullet For My Valentine, Tocotronic oder den Beatsteaks.

Die beiden anderen großen deutschen Zwillingsfestivals Southside und Hurricane im schwäbischen Neuhausen ob Eck bzw. im niedersächsischen Scheeßel locken zusammen rund 135.000 Musikliebhaber an. Im Gegensatz zu Rock im Park/Rock am Ring ist die Band-Auswahl weniger Metal- und Rock-lastig, sondern orientiert sich mehr in Richtung Alternative und Indie. Zu den diesjährigen Top-Acts zählen vom 20. bis 22. Juni unter anderem Green Day, Jan Böhmermann, Nina Chuba, Annenmaykantereit, Alligatoah, Apache 207, Electric Callboy oder die Deftones. Dennoch gibt es auch Überschneidungen, wie zum Beispiel The Prodigy oder Rise Against.

Wacken

Im sonst so beschaulichen Wacken in Schleswig-Holstein werden auch 2025 wieder rund 85.000 Metalfans ordentlich Gas geben und lauthals feiern, in diesem Jahr vom 30. Juli bis zum 2. August. Im Sommer wird dann unter anderem zu den Klängen von Guns N' Roses, Machine Head, Papa Roach, Saltatio Mortis, Apocalyptica oder Saxon die Metal-Mähne geschwungen. Weitere berühmte Bands sind in diesem Jahr unter anderem Clawfinger, Within Temptation, Gojira, Ministry, Grave Digger oder Dimmu Bongir.

Superbloom

Das Superbloom-Festival im Münchner Olympiapark findet in diesem Jahr am 30. und 31. August statt und überraschte vor wenigen Wochen mit der Bestätigung eines absoluten Weltstars: Post Malone wird sich in der bayerischen Hauptstadt vor rund 50.000 Menschen in diesem Sommer die Ehre geben. Zu den weiteren Acts der vierten Ausgabe der noch recht jungen Veranstaltung zählen unter anderem Tiësto, Suki Waterhouse, Alligatoah, Nelly Furtado, Raye und Hozier.

Lollapalooza

Das Berliner Pendant zum Münchner Superbloom ist das zweitägige Lollapalooza im Berliner Olympiapark am 12. und 13. Juli. Als größter Headliner konnte für 2025 Pop-Superstar Justin Timberlake verpflichtet werden. Weitere Künstler in Berlin: Gracie Abrams, J-Hope, Raye, oder Benson Boone. Das Besondere: Lollapalooza ist Teil eines weltweiten Festival-Franchises, das neben Berlin auch in den USA, Chile, Brasilien, Argentinien, Schweden oder Frankreich stattfindet - allerdings weitgehend mit unterschiedlichen Künstlern.

Glücksgefühle

Ein ebenfalls neueres, aber nicht minder hochwertiges Musik-Event ist das Glücksgefühle-Festival, das erstmals 2023 am Hockenheimring veranstaltet wurde. 2025 wird es die dritte Ausgabe der Mega-Veranstaltung von Fußball-Star Lukas Podolski als Organisator mit rund 200.000 Besuchern vom 11. bis zum 14. September an der altehrwürdigen Rennstrecke geben. Als Genre-übergreifende Musikstars haben sich unter anderem bereits Apache 207, die Black Eyed Peas, Scooter, Afrojack, K.I.Z, Finch, Ski Aggu, Sido, Nico Santos oder Wincent Weiss angekündigt.

Parookaville

Im nordrhein-westfälischen Weeze steigt auch in diesem Jahr das dreitägige Elektro-Festival Parookaville. Es ist das größte Event seiner Art in Deutschland. Vom 18. bis zum 20. Juli feiern bis zu 225.000 Besucher zu den Klängen. Obwohl das Line-up bislang noch nicht vollständig bekannt gegeben wurde, finden sich darunter bereits jetzt einige Hochkaräter wie Robin Schulz, Timmy Trumpet, Felix Jaehn oder Afrojack.