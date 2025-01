Post Malone: Darum gab er einer Kellnerin 20.000 Dollar Trinkgeld

Eine Kellnerin, die an Heiligabend arbeiten musste, durfte sich über ein besonderes Weihnachtswunder freuen. Sänger Post Malone spendierte ein sehr üppiges Trinkgeld. Es ist nicht das erste Mal, dass der Star tief in die Tasche greift.

Sie musste an Weihnachten arbeiten, anstatt bei ihrer kleinen Tochter sein zu können. Doch für eine Kellnerin in Houston, Texas wurde Heiligabend doch noch zu einem guten Tag. Denn Post Malone (29) gab ihr ein saftiges Trinkgeld. Der Sänger schenkte ihr 20.000 Dollar. Dies verriet die Frau namens Renee Brown jetzt dem Musikmagazin "Music Mayhem". Das zeigte als Beweisbild auf Instagram ein Selfie von Post Malone mit der Kellnerin.

"Als ich Heiligabend zur Arbeit ging, war ich so traurig, dass ich mein kleines Mädchen verlassen musste", so die alleinerziehende Mutter. "Ich wusste nicht, dass Gott mir ein Weihnachtswunder schicken würde."

Lesen Sie auch

Das Weihnachtswunder kam in Form eines gesichtstätowierten Sängers. Post Malone besuchte mit Freunden die Bar, in der Renee Brown arbeitete. Als er von dem Schicksal der 36-Jährigen hörte, wollte er ihr ein dickes Trinkgeld auf seine Rechnung setzen. Doch die hatten seine Begleiter bereits beglichen. Also ließ sich der Star eine Rechnung in Höhe von einem symbolischen Dollar ausstellen.

Post Malone kaufte schon Sammelkarte für 2,6 Mio. Dollar

Das Geld will Renee Brown sparen, um sich einmal selbst ein Unternehmen aufzubauen. "Damit ich nicht mehr zwei Jobs haben muss und mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen kann", sagte sie zu "Music Mayhem".

Post Malone, der 2024 gemeinsam mit Taylor Swift (35) den Tophit "Fortnite" landete, zeigte sich nicht zum ersten Mal so freigiebig. So zahlte er 2023 einem Mann aus Toronto 2,6 Millionen kanadischer Dollar (etwa 1,8 Mio. Euro) für eine Sammelkarte aus dem Spiel "Magic: The Gathering".