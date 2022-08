1 Das Verhältnis zwischen Serviceleistungen und „wertschaffendem Neugeschäft“ müsse stimmen, teilt die Postbank mit. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/(Symbolbild)

Die Postbank will ihre Filiale in Stuttgart-Degerloch im kommenden Jahr schließen. Damit es weiterhin Post- und Paketdienstleistungen im Stadtteil gibt, sucht die Deutsche Post einen Einzelhändler.















Die Postbank-Filiale an der Jahnstraße in Stuttgart-Degerloch, in der auch Post-Dienstleistungen angeboten werden, wird im Laufe des Jahres 2023 geschlossen. Dies bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage unserer Zeitung. „Einen konkreten Schließungstermin gibt es derzeit noch nicht. Wenn die Postbank eine Filiale schließt, zieht sie sich vollständig aus dem Standort zurück, dies schließt die SB-Geräte (Anmerkung der Redaktion: die Geldautomaten) mit ein“, so das Unternehmen.

Weiter heißt es in dem Antwortschreiben der Postbank auf eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung: „Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibt in Stuttgart-Degerloch auch in Zukunft bestehen und wird durch unseren Kooperationspartner Deutsche Post sichergestellt. Dafür sucht die Deutsche Post rechtzeitig einen Partner, der in der näheren Umgebung eine entsprechende Partner-Filiale betreiben wird, in der Regel in einem Geschäft des Einzelhandels. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, werden wir unsere Filiale erst schließen, wenn dieser Partner gefunden ist.“ Dem Unternehmenssprecher zufolge würden die Kunden, wenn ein Schließungstermin feststeht, „rechtzeitig“ per Aushang und Anschreiben über die Schließung, die nächstgelegene Filiale der Postbank, die neue Partner-Filiale der Deutschen Post und die nächstgelegenen Möglichkeiten zur kostenfreien Bargeldversorgung informiert.

Filiale lässt sich laut Postbank nicht wirtschaftlich betreiben

Dem Schreiben der Postbank zufolge schließe das Unternehmen eine Filiale nur dann, „wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt“. Hierfür müsse das Verhältnis zwischen „reinen Serviceleistungen“ und „wertschaffendem Neugeschäft“ stimmen. Aufgrund der Digitalisierung – zumal unter dem Einfluss von Corona – habe sich das Kundenverhalten jedoch verändert. Die Filiale an der Jahnstraße in Degerloch habe den Analysen des Unternehmens zufolge deshalb nicht mehr das entsprechende Kundenpotenzial, um wirtschaftlich betrieben werden zu können.

Die nächstgelegenen Postbank-Filialen von Degerloch, der Stadtbezirk zählt rund 16 000 Einwohner, befinden sich derzeit in Stuttgart-Vaihingen, in Stuttgart-West und in Stuttgart-Mitte. Die nächste Postfiliale befindet sich im Degerlocher Teilort Hoffeld.